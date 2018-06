Un combat mortel entre un varan et un léopard filmé en Zambie (vidéo)

Un combat mortel s'est déroulé dans le parc national de Kafue, en Zambie. Un témoin a filmé deux jeunes léopards affamés attaquant un varan.

Le reptile a vite compris qu'il était en danger, de ce fait il a commencé à attaquer le félin. Après avoir essayé de se rapprocher de sa proie à plusieurs reprises alors qu'elle le frappait avec sa longue queue, l'un des deux léopards a pris ses distances. Le varan a continué ses attaques mais le félin n'avait pas pensé arrêter ce combat non plus, mené par le faim, ainsi que par son esprit de chasseur.

Le fait d'utiliser sa queue comme un fouet a permis au varan de garder une distance salvatrice pendant un moment avant que le félin ne réussisse à s'approcher de sa victime et à la bloquer avec sa patte. Désorienté pendant un instant, le varan a été attrapé par le cou et emporté par ce jeune léopard.

Le varan a des griffes et des membres puissants qu'ils utilisent pour attaquer ses proies. L'une de ses armes les plus dangereuses est sa queue pleine de muscles, longue et capable de causer de graves blessures. Le varan fouette avec sa queue un prédateur ou une proie en cas de besoin, il peut ainsi casser des os, entailler la peau et la chair.