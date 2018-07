Fidèle jusqu’à la fin, un chien meurt en essayent de sauver son maître

Le petit village de Kalkondanpatti, situé dans l'État indien du Tamil Nadu, a connu un jour noir causé par la mort d'un fermier et de son chien qui ont été électrocutés, relatent les médias locaux. Cet agriculteur de 65 ans avait entrepris une tentative malheureuse de libérer une vache prise dans une ligne électrique.

Cet accident s'est déroulé quand l'Indien menait sa vache à la prairie. À un moment donné, elle s'est accrochée dans un câble électrique qui s'était rompu à cause des intempéries. Selon The Times of India, l'homme a voulu sauver son animal mais il était déjà trop tard. Il est également entré en contact avec le câble et est mort sur le coup. Son chien a considéré le câble comme un agresseur et l'a mordu pour protéger son maître ce qui l'a mené vers le même sort.

La police ainsi que des voisins sont vite arrivés sur les lieux et les autorités locales ont coupé l'alimentation électrique presque immédiatement, mais il était déjà trop tard.