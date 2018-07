Un arbre tombe sur de jeunes mariés le jour de leurs noces (vidéo)

Les jeunes mariés Cheyenne et Lucas Kopecka ont eu le temps de profiter d'une belle cérémonie en plein air à Fredonia, dans l'État de New York aux États-Unis, avec un lancement romantique de pigeons et les larmes de leurs parents heureux au programme. Mais la cérémonie a presque tourné au cauchemar. Les amoureux s'étaient installés à une table à l'ombre des arbres pour raconter au photographe comment ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre, quand soudain, il y a eu un craquement, et la belle mariée et son époux, sous les cris effrayés des convives, ont eu à peine le temps d'esquiver les branches qui tombaient sur eux.

C'est le photographe de la cérémonie, Freddie Hernandez, qui a posté cette vidéo sur sa page Facebook. La vidéo a déjà été vue par 16.000 personnes et a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, les utilisateurs sont horrifiés et souhaitent au couple de connaître un grand bonheur conjugal après cette péripétie. S'ils ont survécu à cela le jour de leur mariage, ils pourront certainement surmonter d'autres problèmes.