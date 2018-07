À l’approche de la rencontre Trump-Poutine, les mouettes quittent Helsinki

Les mouettes ont disparu des rues d'Helsinki en prévision de la visite dans la ville des Présidents russe et américain, relate le journal finlandais Ilta-Sanomat.

© Sputnik . Natalia Seliverstova The Washington Post: des conseillers de Trump ont peur qu’il cède face à Poutine

Les rues se voient en effet embellir avant la rencontre historique et les pelouses sont tondues. Cependant, les mouettes, qui, selon les habitants, tournent habituellement autour de la place devant le palais présidentiel, ont tout simplement disparu au milieu de la semaine.

Les touristes ne sont plus attaqués par les oiseaux et peuvent désormais manger leurs glaces dans le calme en pleine rue et n'ont plus à veiller en permanence sur leurs petits pains farcis de viande.

Le service écologique municipal n'a pas pu expliquer la disparition des mouettes. Selon lui, rien n'a été fait en ce sens. Mais les oiseaux pourraient avoir fui les rapaces qui avaient été repérés dans le ciel il y a quelques jours.

La rencontre entre les Présidents russe et américain aura lieu entre 8h00 et 16h00 heure locale. L'entretien du 16 juillet représentera les premiers pourparlers en bonne et due forme entre Donald Trump et Vladimir Poutine sans être liés à un sommet quelconque. Les deux hommes se sont pour la première fois rencontrés à Hambourg, en marge du sommet du G20 en juillet 2017 puis lors du sommet de l'APEC au Vietnam en novembre de la même année.