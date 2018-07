Sommet d’Helsinki: un plat salé-sucré baptisé Trumputin créé dans un restaurant

Un plat spécial baptisé Trumputin et consacré au prochain sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump figure depuis mardi à la carte du restaurant helsinkien Kaffekievari, a annoncé le journal finlandais Helsingin Uutiset.

Le plat comprend une crêpe russe (blini) au gravelax de saumon, à la crème aigre et à la ciboulette et des pancakes américains à la crème glacée à la vanille, aux fraises et aux myrtilles. Selon ses créateurs, le plat a à la fois un goût salé et sucré et représente l’Est et l’Ouest.

«Le nom Trumputin décrit tout. Il s’agit d’un humour bienveillant […]. Il y a des gens qui disent que du salé et du sucré ne peuvent pas se trouver sur une même assiette», a indiqué Tiina Launonen du Kaffekievari, citée par le journal.

Selon elle, les pancakes américains sont plus petits que d’habitude parce qu’ils doivent être placés sur la même assiette avec une crêpe.

Les représentants du restaurant affirment que le plat n’a aucun sous-entendu politique et que si les clients l’aiment bien, il restera à la carte même après la rencontre des Présidents russe et américain programmée pour le 16 juillet à Helsinki.

Le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine sera leur première rencontre grand format organisée en dehors des forums internationaux multilatéraux.