«Vous ne le comprendrez jamais»: Neymar explique ses simulations lors du Mondial

La vedette de la sélection brésilienne Neymar a répondu à ceux qui se moquaient de son comportement théâtral lors de la Coupe du Monde.

«Pensez-vous que je veux souffrir à cause des tacles tout le temps? Non, c'est douloureux, ça fait mal […]. Après les matchs, je suis resté pendant cinq heures, en mettant de la glace, c'est compliqué mais si vous ne l'avez pas ressenti vous ne comprendrez jamais. J'ai vu [les blagues, ndlr] mais je les ai pris avec humour», indique la chaîne britannique Sky Sports citant les propos du footballeur.

Selon lui, il fait de son mieux pour dribbler ses adversaires et il n'a pas d'autre choix.

«Mon football réside dans le dribble, je fais face à l'adversaire, je ne peux pas lui dire "mon cher, excusez-moi, je veux marquer un but". Je ne peux pas faire ça […]. Je dois le dribbler, je dois essayer de faire quelque chose et il ne me laissera pas faire. Il commet une faute contre moi. La plupart du temps je suis plus rapide et plus léger que les autres joueurs et ils m'attaquent», a-t-il ajouté.