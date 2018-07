En Californie, un hélicoptère de police tourne autour d’un «Ovni» (vidéo)

Un habitant de Californie a posté, sur la chaîne YouTube thirdphaseofmoon, des images d'un hélicoptère de la police de Los Angeles qui a fait des dizaines de tours dans l'air autour ce qui semble être un Ovni.

Il a entendu un grand bruit et est sorti de sa maison pour vérifier ce qu'il se passait. Il a immédiatement porté les yeux sur un hélicoptère de police faisant des tours autour d'un aéronef à deux fenêtres, bien que «cela semble ridicule», a déclaré Tom, cité par The Daily Star . Il a même sorti son smartphone pour enregistrer le spectacle et a ensuite partagé la vidéo sur YouTube. Celle-ci a déjà été visionnée plus de 70.000 fois.

Outre la surprise, on peut trouver dans les commentaires sous la vidéo une hypothèse suivante: le pilote de l'hélicoptère aurait peur de se rapprocher de l'objet bizarre.