Un plancher s’effondre et des invités à un mariage disparaissent dans une fosse (vidéo)

Le 21 juillet, lors de la célébration d'un mariage dans un luxueux hôtel en Chine, une grande table ronde autour de laquelle étaient assis six invités est tombée dans la fosse qui s'est formée quand le plancher s'est soudainement effondré sous eux, rapporte The Daily Mail.

Choqués, d'autres convives se sont immédiatement levés de leurs chaises et se sont précipités vers le trou pour s'assurer que les six Chinois tombés étaient bien sains et saufs. Ils les ont notamment aidés à se relever et à s'extraire de la fosse.

Le directeur de l'hôtel a ensuite expliqué que le plancher avait pu s'écrouler à cause de fuites sur des tuyaux qui passaient en dessous. Trois des six personnes ont été blessées dans leur chute et prises en charge médicalement.