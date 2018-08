Des silhouettes bizarres repérées sur les cartes de Google (image)

Découvert sur Google Street View, un couple de «fantômes» vient s'ajouter à la galerie déjà riche de créatures et objets insolites engendrés par ce service populaire.

On peut douter de l'existence des fantômes dans la vie réelle mais, sur Google Maps , ils existent bel et bien: des internautes en ont récemment découvert deux sur Google Street View, relate The Daily Star.

Sur les panoramas pris rue Saint-Jean-Baptiste à Québec, au Canada, on voit une femme avec des lunettes de soleil tenir son compagnon par la main. Or, leurs corps sont comme translucides et permettent de voir le mur du bâtiment qui se trouve derrière eux:

L'apparition d'«ectoplasmes» est évidemment due à une erreur commise lors de la prise de vue qui résulte d'une capture partielle de l'image, indique The Daily Star.

La quête d'images insolites sur les panoramas de rue de Google a déjà été à l'origine de nombreuses trouvailles inoubliables, comme par exemple cette femme à trois pieds ou ce chat de gouttière au museau pas très joyeux qui traînait à Rome. L'animal, pris au dépourvu par une voiture du service cartographique, avait suscité bien de plaisanteries.