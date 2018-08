Ce veau a quatre yeux et deux bouches mais peut boire avec les deux (images)

Le veau né avec deux visages et quatre yeux est soupçonné d'avoir subi une mutation génétique alors qu'il se trouvait encore dans l'utérus de sa mère.

Un veau mutant à quatre yeux est né en Chine, avec deux têtes et deux bouches capables de se nourrir, relate Daily Mirror.

Le petit animal est né avec des caractéristiques inhabituelles après avoir sans doute subi une sorte de mutation génétique alors qu'il se trouvait encore dans l'utérus de sa mère.

© AFP 2018 PHILIPPE HUGUEN

La villageoise Feng Wenhong a partagé en ligne des images de ce veau prises dans le village reculé de Donggou, dans la province du Shaanxi (nord-ouest de la Chine ).

«Je ne l'ai pas remarqué au début. Je pensais que la tête du veau était juste plus grande que d'habitude, mais en me rapprochant, j'ai réalisé qu'il y avait deux têtes. Il peut boire des deux bouches et semble être assez stable, mais le pauvre ne peut pas se tenir debout», a raconté Mme Feng.

Les animaux avec de telles mutations ne vivent d'habitude pas longtemps, selon un spécialiste local.