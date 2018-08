Un taureau déchaîné projette un passant à terre en Espagne (vidéo)

© REUTERS / Joseba Etxaburu Un spectacle des plus extravagants: course de taureaux aux Fêtes de San Fermin en Espagne 10

Lors d'un encierro, un lâché de taureaux dans les rues de la ville espagnole d'Estella, l'un des animaux a attaqué un homme qui ne participait pas à l'événement. Au moment de l'attaque, il était sur le palier d'une maison, relate le quotidien britannique Mirror

Le taureau a attrapé l'homme avec ses cornes puis l'a jeté en l'air. La victime est tombée et s'est défendue contre l'animal à l'aide de ses pieds et de ses mains, jusqu'au moment où les participants de la course sont arrivés à son aide et ont chassé le mammifère.

L'homme s'en est sorti miraculeusement avec des blessures mineures et les vêtements déchirés. Il s'est levé tout seul et a quitté l'endroit. Un peu plus tard, les policiers ont appelé une ambulance qui a emmené le blessé à l'hôpital.

L'encierro le plus connu en Espagne est tenu lors des Fêtes de San Fermin à Pampelune. Les taureaux sont libérés de l'enclos puis galopent à travers les rues. Ils courent 825 mètres jusqu'à l'arène où se tient la corrida. Les Fêtes deviennent particulièrement populaires au XXe siècle grâce à Ernst Hemingway qui visita pour la première fois Pampelune le 6 juillet 1923, le premier jour des festivités. Fasciné par l'ambiance, il a écrit son roman Le soleil se lève aussi, connu également sous le titre de Fiesta, dont l'action se déroule à Pampelune.