Mystère du Troisième Reich: il affirme avoir trouvé le train d'or nazi (vidéo)

Après avoir analysé plusieurs tentatives de trouver le train avec l'or du Troisième Reich, ce Russe a établi pourquoi elles ont toutes échoué et a suggéré les coordonnées exactes où ces trésors pourraient se trouver.

Passionné par les recherches dans le domaine des phénomènes paranormaux et des mystères irrésolus, Valentin Degterev a décidé cette fois d'élucider l'énigme du train d'or nazi, indique le site de la chaîne Zvezda.

Se référant au blog du chercheur, le site écrit que M.Degterev a minutieusement analysé la tentative de l'équipe polono-allemande de trouver le train non loin du chemin de fer de la ville polonaise de Walbrzych en 2015.

Selon lui, cette tentative s'est soldée par un échec parce que l'équipe travaillait exclusivement avec des données géodésiques et des documents d'archives sans recourir à des images satellites. Il rappelle que, d'après la légende, le train a été vu pour la dernière fois entrer dans le tunnel près du château de Ksiaz. C'est pourquoi il a essayé d'établir les coordonnées exactes du tunnel à partir de photos satellites d'archives datant de 2017, «les plus récentes et de la meilleure qualité».

«Sur les photos, j'ai établi l'endroit d'où la voie ferrée partait dans le tunnel. Aussi, ai-je découvert la silhouette d'un long tunnel souterrain, ainsi que des fragments de béton d'une entrée technique. Bien sûr, cette entrée est aujourd'hui détruite. De plus, j'ai trouvé sur les photos les restes des voies ferrées. Apparemment, le tunnel n'était pas seulement souterrain, une partie était à la surface. Sur la base de ces recherches, j'ai établi un schéma général du tunnel», a-t-il déclaré.

Le Russe est arrivé à la conclusion que le train d'or avait probablement été bombardé ce qui explique sa disparition car il ne pouvait plus quitter le tunnel dont l'entrée s'est écroulée sous les bombes.

«Les Polonais ne pouvaient pas trouver le tunnel simplement parce qu'ils n'avaient pas cherché de photos satellites de la région. Il est assez difficile de trouver le tunnel à cause du terrain complexe et de la forêt dense. Cependant, le train peut être trouvé si vous vérifiez les endroits indiqués par moi selon les coordonnées exactes», a-t-il conclu.

Les récits selon lesquels deux trains spéciaux nazis contenant prétendument de l'or et des œuvres d'art auraient disparu au printemps 1945 dans la région de Walbrzych excitent depuis des années l'imagination de nombreux chasseurs de trésors. Ces derniers s'appuient sur l'existence d'importantes constructions souterraines allemandes, y compris celles qui se trouvent autour de l'immense château de Ksiaz, proche de Walbrzych. À l'époque, les nazis y avaient mené d'importants travaux pour y installer un quartier général d'Hitler.