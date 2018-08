Des cochonnets sauvages «font la sieste» (vidéo)

Plus d'une vingtaine de cochonnets ont été filmés par des caméras cachées installées dans le parc national «La terre du léopard» dans le Primorié (Extrême-Orient russe), relate le service de presse du parc.

Une «sieste» et le moment de la tétée ont été pour la première fois immortalisés par les caméras du parc.

«Nous nous doutons que vous n'avez jamais vu autant de sangliers dans un même endroit!», ont écrit des employés de la réserve dans les commentaires sous la vidéo.

D'habitude, une laie fait naître entre quatre et six marcassins, le plus souvent entre mars et mai. Les séquences montrant cette riche progéniture ont attiré l'attention de spécialistes. Un tel allaitement «massif» de bébés sangliers n'avait en effet jamais encore été enregistré dans le parc national.