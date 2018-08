Une policière fait un «geste d'amour» en allaitant un bébé «puant et sale» (images)

Les cris d'un bébé mal nourri ont attiré l'attention d'une policière qui montait la garde dans un hôpital argentin. Touchée par les souffrances de l'enfant que le personnel débordé de l'établissement avait négligé, la femme lui a donné le sein. Son geste a été très apprécié par ses collègues et des internautes.

La policière Celeste Ayala, de la ville argentine de Berisso, est devenue célèbre après avoir allaité un bébé affamé qui avait été négligé par le personnel de l'hôpital local, écrit le quotidien Metro.

Ce geste héroïque a eu lieu lorsque la policière assurait la garde dans les couloirs de l'hôpital pour enfants de sœur Maria Ludovica. Son attention a été attirée par les cris de l'enfant que le personnel surchargé avait complétement oublié.

«J'ai remarqué qu'il avait faim et qu'il mettait sa main dans sa bouche, alors j'ai demandé à le prendre dans mes bras et à l'allaiter. C'était un moment triste, cela m'a brisé le cœur de le voir comme ça, la société doit être sensible aux problèmes des enfants, cela ne peut pas continuer», a-t-elle confié à des médias locaux.

Selon son collègue, Marcos Heredia, qui a mis en ligne sur Facebook la photo du bébé et de sa «nourrice», le personnel a traité de «puant et sale» le nourrisson qui était un des six enfants séparés de leur mère sur décision de justice.

La photo de ce «geste d'amour», comme l'a qualifié M. Heredia, a reçu plus de 68 000 «J'aime», plus de 110.000 partages et près de 300 commentaires admiratifs.

Le fait a été également salué par la brigade des pompiers locaux où la policière travaillait à titre bénévole.

«De telles actions nous remplissent de fierté et nous obligent à redoubler d'efforts, de travail et de solidarité avec notre communauté», ont écrit ses collègues sur leur page Facebook.