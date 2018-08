Quelque chose d'étrange repéré au milieu du Loch Ness (vidéo)

Une nouvelle vidéo montrant d'étranges ondulations à la surface du lac le plus connu et le plus mystérieux d'Ecosse plonge ceux qui la regardent dans la perplexité : s'agit-il de simples vagues ou du signe de la présence du légendaire monstre Nessie?

Un phénomène évoquant un objet ou une entité traversant les eaux du Loch Ness a été repéré et filmé par des touristes qui bronzaient sur une plage du fameux lac écossais.

© AP Photo / Norm Goldstein,File Le mystère du monstre du Loch Ness enfin résolu?

«Nous avons regardé l'eau et nous avons vu quelque chose d'inhabituel. Cela faisait environ 20 pieds [environ 6 mètres, ndlr] de long et continuait à monter et à descendre, alors j'ai fait cette vidéo. Nous ne pouvions pas croire ce que nous voyions! Cela a fait un tour et puis est passé à droite de nous dans l'eau où je ne pouvais plus le voir. Quoi que ce soit, c'était grand! C'était en juin donc la plage était calme et aucun bateau n'était sur les eaux. Je ne pouvais pas vraiment en croire mes yeux», indique le texte qui accompagne la vidéo.

Malgré les assurances de l'auteur de la vidéo, la plupart des internautes ont été sceptiques et ont supposé que le phénomène sur la vidéo n'était que des vagues laissées par un bateau.

Le monstre du Loch Ness, que les touristes ont commencé à surnommer Nessie dans les années 1930 le rendant ainsi moins effrayant, désigne une créature lacustre légendaire supposée vivre, ou avoir vécu, dans le Loch Ness, un lac d'eau douce des Highlands, en Écosse. Ce fruit de l'imaginaire humain est devenu emblématique de la cryptozoologie.