Une mannequin azerbaïdjanaise vend sa virginité pour rendre sa mère «fière» d’elle(photos)

Une des top-modèles les plus populaires d'Azerbaïdjan a décidé de vendre sa virginité afin que sa mère puisse être fière d’elle. Elle ne voulait pas rendre l’affaire publique, mais ses amis ont malheureusement découvert son annonce par hasard...

La mannequin azerbaïdjanaise Mahbuba Mamedzade a décidé de vendre sa virginité pour 100.000 EUR pour assurer son avenir, déposant son annonce auprès du site spécialisé Cinderella Escorts. Elle se confie à ce sujet dans une interview exclusive à Sputnik Azerbaïdjan.

Ce sont les amis de la jeune fille qui sont tombés par hasard sur son annonce, déposée sous le prénom de Maria. Cependant, comme la top-modèle l'a dit elle-même à Sputnik Azerbaïdjan, bien qu'elle ne veuille en parler à personne, elle ne regrette pas que ce projet personnel soit devenu public.

«Je suis Maria, je suis d'Azerbaïdjan, je veux vendre ma virginité parce que je veux acheter une maison où je pourrais vivre avec ma mère. De plus, je veux voyager avec elle et vivre en Amérique, où j'ai l'intention de continuer ma carrière de mannequin. J'ai le rêve de travailler dans l'une des meilleures agences de mannequinat. […] Jusqu'à présent, ma mère a tout fait pour moi, et maintenant c'est à moi de la rendre fière de moi», a expliqué la jeune fille.

Il est à noter que selon les termes du site, le taux d'achat initial de sa virginité est de 100.000 EUR, mais le montant de la transaction peut changer s'il y a plusieurs personnes intéressées. Celle qui remportera l'enchère pourra passer la nuit avec «Maria» dans n'importe quel hôtel d'Allemagne et pourra même convier un médecin qui confirmera sa virginité.

Mahbuba Mammadzadeh est l'une des top-modèles les plus populaires d'Azerbaïdjan. Elle vit et travaille actuellement en Turquie, coopère avec l'agence Brave Model Management et participe à de nombreux défilés de marques ainsi qu'à des publicités étrangères.