Un précurseur de l’Apocalypse? En Iakoutie, il pleut des punaises (vidéo)

Une pluie de punaises s’est abattue sur la République russe d’Iakoutie, rapporte l’antenne locale du ministère de l’Écologie.

La veille de cette annonce, l’inspection en charge de la protection de la nature a été alertée au sujet de l’apparition d’insectes inconnus dans l’une des agglomérations locales. Une analyse a permis aux écologistes de déterminer qu’il s’agit de Corises, de la famille des punaises strictement aquatiques.

Comme le précisent les entomologistes, ce n’est pas la première fois que la Iakoutie centrale voit tomber une pluie de Corises.

«Entre 1917 et 1920, ont été enregistrés des cas où beaucoup de Corises se ruaient vers la lumière pendant la nuit, et tombaient par terre telle une pluie. Une répétition de ce phénomène extrêmement rare a eu lieu à la fin de l’été 1994 dans le village d’Amga. Des témoins avaient alors vu des millions de Corises à six kilomètres de l’agglomération. Nous sommes en pleine saison de leur migration et elles ne présentent aucun danger pour les humains», précisent les scientifiques.