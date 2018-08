Lego a construit une Bugatti Chiron grandeur nature (vidéo)

Lego vient de dévoiler sa nouvelle réalisation: une Bugatti Chiron de plus d’un million de pièces de Lego Technic, dotée d’un moteur en état de marche, lui aussi construit en pièces de plastique.

Lego a présenté une réplique de Bugatti Chiron grandeur nature entièrement construite avec des pièces Lego Technic, dont la vidéo a été publiée sur Youtube.

La construction pièce par pièce de l'ensemble du véhicule, qui a commencé en mars dernier, aura pris plus de 13.000 heures à une équipe composée de16 personnes et aura nécessité plus d'un million de pièces.

La société a expliqué que pour faire avancer la voiture, elle avait fait appel à une «technologie motrice Power Functions» utilisée dans ses modèles Lego Technic standard.

Lego a ajouté qu'aucune colle n'avait été utilisée pour l'assemblage de l'ensemble, qui pèse plus d'une tonne en tout.

La Bugatti Chiron version Lego a été testé par Andy Wallace, célèbre pilote de course qui avait notamment testé la véritable Bugatti Chiron durant ses étapes de développement.

Le véhicule est capable de rouler à une vitesse de 20 km/h et sera présenté à l'occasion du Grand Prix de Formule 1 de Monza 2018, en Italie.