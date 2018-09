Régime à l’américaine: il perd 88 kilos et devient sexy en mangeant au fast-food (photos)

Apres que sa balance a montré le chiffre effrayant de 170 kilos et s’est tout simplement cassée, un Américain a décidé de se reprendre en main et de commencer à maigrir. Il a choisi un régime assez particulier mais bizarrement couronné de succès.

L'Américain Anthony Brown de la ville de Riverside en Californie a expliqué qu'il avait perdu 88 kilos en deux ans, et tout continuant de manger au fast-food. Ceci est rapporté par The Mirror.

Selon lui, il a commencé à perdre du poids après que sa balance a montré le chiffre de 170 kilogrammes avant de rendre l'âme. Ensuite, ce programmeur de 34 ans a décidé de se fixer sur un régime de flocons d'avoine, d'escalopes de poulet et de légumes. Cependant, un mois plus tard, il a réalisé qu'il allait bientôt craquer et a décidé de repasser au fast-food, tout en se limitant à deux mille kilocalories par jour. Il a également inclus dans son régime alimentaire des produits riches en protéines.

«Certaines personnes ont besoin de deux mille kilocalories pour maintenir leur poids dans la norme, mais je me suis si souvent pesé que j'ai constaté que je perdais un kilo par semaine avec ce régime», a-t-il expliqué.

Avant le régime, M.Brown mangeait trois hamburgers et deux hash browns (une préparation à base de pommes de terre) pour le petit-déjeuner, grignotait plusieurs paquets de chips et de bonbons lors de la journée en buvant neuf ou dix canettes de sodas, pour le déjeuner il mangeait un hamburger et des frites et pour le dîner il avait une grande pizza.

Plus tard Anthony a commencé à faire du sport cinq fois par jour pour que son surplus de peau ne pendouille pas. Mais il ne faisait au total pas plus d'une heure d'exercices par jour. Il a reconnu qu'il n'avait plus mal au dos, il a eu de l'énergie et il est devenu plus sûr de lui-même. L'Américain a ajouté que la chose la plus agréable dans sa transformation est que ses amis ont arrêté de le traiter de «gros», ce qu'il détestait.

Maintenant, il aide à perdre du poids d'autres personnes, en utilisant sa méthode. Brown a admis qu'il mangeait parfois des repas très caloriques pour le dîner, mais alors pendant la journée il ne buvait qu'une tasse de café. Normalement, pour le petit-déjeuner, il mange un yaourt grec avec des flocons d'avoine, boit un cocktail de protéines et de l'eau, déjeune avec un rouleau de fromage et de jambon, dîne de deux pizzas et de deux morceaux du pain, et pour le dessert il prend des glaces avec des protéines.