Une «charmeuse» sous-marine hypnotise un requin-tigre à mains nues (vidéo)

Une plongeuse et photographe anglaise a réalisé une séance d’hypnose sous-marine lors d’une rencontre avec le requin-tigre Emma au large des Bahamas. Telle une charmeuse de requins, la plongeuse a réussi à mettre le prédateur en état de transe en l’espace de quelques secondes seulement.

La plongeuse sous-marine et photographe anglaise Leigh Cobb a réalisé une séance d'hypnose, «immobilité tonique», qui provoque un état d'immobilité chez des animaux, sur un requin-tigre aux Bahamas, selon le quotidien britannique The Daily Mail.

La séquence mise en ligne montre un requin de cinq mètres de long baptisé Emma s'approchant de la plongeuse après avoir mangé du poisson. Leigh Cobb commence alors à caresser un des flancs du prédateur avant de l'encourager doucement à se retourner sur le dos. La plongeuse garde une main sur le flanc du requin et pose l'autre sur sa tête alors que le squale continue à bouger. De plus petits requins entourent les jambes de Leigh Cobb alors qu'elle opère.

C'est au photographe et maître de la plongée équatorien Christian Torres qu'appartiennent ces images fascinantes.

«Plonger avec ces créatures majestueuses offrent toujours de nouvelles sensations», a-t-il affirmé.

Et d'expliquer ce qu'il a vu par l'œil de sa caméra:

«Sur la vidéo, mon amie et mentor Leigh Cobb nourrit et fait se retourner sur le dos le requin-tigre le plus populaire de la plage Tigre, aux Bahamas, baptisé Emma qui fait cinq mètres de long.»

L'état de transe chez les requins est déclenché par le biais d'une stimulation de minuscules pores sensoriels situés sur leur museau, selon Shark Trust. Les chercheurs y ont souvent recours pour minimiser les risques de blessures lors des manipulations de squales.