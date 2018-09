Un éléphanteau sans trompe observé en Afrique du Sud (vidéo)

Un éléphanteau sans sa trompe a été observé par des touristes dans le parc national Kruger, au nord-est de l'Afrique du Sud. Les images inquiétantes ont été publiées sur la Toile. Les employées du parc national doutent des capacités du bébé éléphant à pouvoir survivre sans sa trompe manquante, relate le quotidien britannique The Daily Mail.

© Sputnik . Dmitry Korobeinikov Environ 90 éléphants massacrés découverts au Botswana

Sur la vidéo, l'éléphanteau se promène lentement avec un groupe de pachydermes. Selon le parc, la raison de cette tragédie n'est pas encore connue. Il est possible qu'il ait été attaqué par un crocodile ou un autre prédateur car de pareils accidents arrivent dans la nature sauvage. Les crocodiles s'en prennent souvent aux éléphants lorsqu'ils boivent. Un autre prédateur du pachyderme est le lion qui souvent d'attaque aux trompes. Une autre hypothèse des employées du parc national est que l'éléphanteau a été victime d'un piège.

La trompe est une partie importante de corps des éléphants. Leur trompe est composée de plus de 100.000 muscles. Les animaux se nourrissent, boivent, respirent à l'aide de leur trompe. Elle leur sert également à rassembler de la nourriture et à la rapprocher de leur bouche, sans parler de l'utiliser pour se défendre contre les prédateurs. La perte de la trompe est l'une des choses les plus graves qui peut arriver à cet animal. Les chances qu'un éléphant adulte survive dans la nature sans sa trompe sont minces. Sans sa trompe, il lui est presque impossible de consommer la nourriture et l'eau nécessaires à ses besoins quotidiens.