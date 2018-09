Une femme enceinte trouve un rat dans sa soupe, la suite va vous laisser bouche bée

Un dîner en famille chez une chaîne de restauration rapide, Xiabu Xiabu dans la province de Shandong, en Chine, s'est terminé chez le médecin avec à la clé une offre ahurissante du personnel, écrit The Daily Mail.

Alors qu'elle en avait déjà consommé quelques cuillères, une femme enceinte a retrouvé dans sa soupe un rat mort… Quand ils l'ont fait savoir au personnel de Xiabu Xiabu, son mari et elle ont reçu de leur part une réponse pour le moins étrange: on leur a offert… de l'argent pour les débarrasser de leur futur enfant si jamais il avait attrapé une maladie in vitro!

«Si vous vous inquiétez pour votre enfant, nous vous donnerons 20 000 yuans [soit 2.500 euros, ndlr] pour vous faire avorter», aurait proposé le personnel au mari de la femme.

Celle-ci est désormais à l'hôpital pour se faire ausculter par les médecins. Une inspection sanitaire a procédé à une vérification du restaurant, et bien qu'aucune trace de rats n'y ait été retrouvée, de l'eau stagnante a gisait dans un recoin de la cuisine. En outre, il a été constaté que les fournisseurs de fruits et légumes ne possédaient pas les qualifications nécessaires. Le restaurant a dû fermer pendant qu'une procédure est en cours. Ses représentants ont néanmoins publié une déclaration dans laquelle ils ont insisté sur le fait qu'ils prêtaient toujours une grande attention à la sécurité alimentaire et feraient tout leur possible pour améliorer leur établissement.