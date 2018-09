Enfermé dans une voiture, un ours casse une vitre pour s’en échapper (vidéo)

Une femme avait laissé la portière de sa voiture ouverte et s’était absentée pendant quelques minutes, et un grand ours en a profité pour se faufiler dans le véhicule sans que la femme ne le remarque. Sans se douter de rien, elle a fermé la portière et l’animal sauvage a compris qu’il était pris au piège, relate le portail d’information ABC 13.

L'incident a eu lieu dans la ville américaine d'Asheville, en Caroline du Nord, lit-on sur le portail d'information ABC 13.

Une femme a garé sa voiture près de la maison de ses parents et est partie. Pendant qu'elle était absente, un ours a réussi à ouvrir l'une des portières du véhicule et y est monté.

Lorsque la femme est revenue, elle n'a pas remarqué l'animal, mais a fait attention à la portière laissée ouverte. Sans se douter de rien, elle l'a claquée et est repartie.

Une demi-heure plus tard, la femme s'est de nouveau approchée de la voiture et a vu sur une vitre embué la trace d'une patte d'ours . Ensuite, la bête a appuyé sur le klaxon, a activé l'alarme et s'est mise à faire balancer la voiture.

Accompagnée de son mari, la protagoniste a essayé d'ouvrir la portière à distance mais l'animal avait déjà mis le système hors d'usage. Alors, l'homme a pris la décision d'ouvrir la portière lui-même.

Néanmoins, l'ours ne voulait pas attendre et a cassé une vitre pour se libérer.