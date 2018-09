«Un pour tous, tous pour un»: une famille d’éléphants sauve son bébé qui se noie (vidéo)

Dans la province chinoise du Yunnan, une famille d'éléphants d'Asie a sauvé un éléphanteau qui se noyait dans une rivière. Cette scène touchante a été filmée par un témoin puis a été publiée sur la Toile.

Lors de la traversée d'une rivière, le courant a commencé à emporter l'éléphanteau, qui avait perdu son troupeau. Sa mère s'est précipitée pour l'aider, suivie de deux des tantes du petit. Pendant longtemps, elles ont essayé de l'aider à sortir, mais les forts courants d'eau le ramenaient à nouveau dans le lit.

Les éléphants n'ont pas baissé les bras: après avoir formé un «couloir humanitaire», ils ont réussi à repousser le petit sur les berges.

Auparavant, des scientifiques ont déclaré que les éléphants d'Asie peuvent ressentir le stress et la peur. De plus, le comportement et les émotions d'un individu sont souvent transférés à d'autres, ce qui veut dire que les expériences peuvent couvrir tout un groupe d'éléphants. Il est prouvé qu'il existe des liens sociaux forts entre ces animaux . Par exemple, si un membre d'un groupe est blessé, les autres l'aident à se lever et à partir, le soutenant des deux côtés.