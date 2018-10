Pologne: le Président trolle Donald Trump dans un tweet

Le Président polonais Andrzej Duda a publié dimanche une photo photoshopée prise initialement dans le Bureau ovale de la Maison-Blanche, où on le voit, assis, en compagnie de Donald Trump qui se tient debout.

Piszą mi tu, że wczorajsze zwycięstwo Biało-Czerwonych w półfinale MŚ w piłce siatkowej doprowadziło do zwrotu w relacjach PL-USA. I na dowód przysyłali mi zdjęcie. Padłem ;-))) pic.twitter.com/gWKer5qFfj — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 30 сентября 2018 г.

​Le 22 septembre, la chaîne de télévision polonaise Belsat a publié sur les réseaux sociaux une photo jugée humiliante pour la Pologne, où l'on voit les deux chefs d'État signer l'accord sur le partenariat stratégique entre les deux pays, sauf que Donald Trump est assis à la table tandis qu'Andrzej Duda se tient debout, incliné.

© REUTERS / Kancelaria Prezydenta RP/Krzysztof Sitkowski Trump assis, Duda débout: une photo de deux Présidents fait scandale sur le Net

Sur la photo modifiée, les deux leaders ont échangé leurs places: M.Duda est assis et M.Trump se tient debout à côté.

Le Président a publié cette photo à l'occasion de la victoire de la sélection polonaise de volley-ball sur celle des États-Unis lors de la demi-finale du Championnat du monde.

«On m'écrit que la victoire d'hier des Blancs-rouges en demi-finale de la Coupe du monde de volleyball a entraîné un tournant dans les relations entre la Pologne et les États-Unis. Et ils m'ont envoyé une photo pour preuve. Je suis tombé ;-)))», a tweeté le Président.

La rencontre entre MM Trump et Duda a eu lieu le 18 septembre à Washington. Les deux parties ont examiné le déploiement de militaires américains en Pologne. Andrzej Duda a demandé un contingent le plus nombreux possible et a proposé de créer une base au nom de «Fort Trump».