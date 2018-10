L’énigme du «fantôme» mythique récemment filmé au Laos finalement résolue (vidéo)

Une vidéo montrant une créature inconnue sautillant dans un champ a fait le malheur cette semaine sur les réseaux sociaux en Thaïlande. L'auteur de la vidéo, Chantha Sitouluk, prétend qu'il ne s'agirait pas moins que du fantôme légendaire Gong Goi, habitant des alentours de la province de Luang Namtha au Laos, relate le site Coconuts Bangkok.

Lorsque le portail a contacté Chantha, il a pourtant refusé de fournir plus de détails sur la vidéo, mais a insisté sur le fait qu'il l'avait prise lui-même et qu'il s'agissait à 100% d'un véritable Gong Goi.

Toujours est-il que le Dr. Jessada Denduangboripant, scientifique de l'Université de Chulalongkorn, en Thaïlande, et connu pour sa capacité à démasquer les vidéos «paranormales», a confié à la chaîne Amarin TV qu'il n'y avait rien de particulièrement inhabituel ou surnaturel dans la façon dont l'étrange figure se déplaçait. Il suppose que la créature est simplement une personne enveloppée dans un drap blanc et portant une perruque saupoudrée.

La plupart des internautes partagent son scepticisme: «qui te croirait, c'est juste un gars en blanc», «c'est drôle ça», «rien à voir ici», peut-on lire dans les commentaires.

Video viral penampakan Gong Goi, si hantu anak kecil berkaki satu https://t.co/yjK5FAHzCd pic.twitter.com/xlVO7HCdoo — Batok (@batokdotco) 5. Oktober 2018

Le Gong Goi est un fantôme apparaissant dans la mythologie thaïlandaise et lao. En Thaïlande, on pense que le Gong Goi vient du nord-est et est décrit comme un monstre de la taille d'un enfant vivant dans la jungle. À en croire le mythe, il n'aurait qu'une jambe et sautillerait tout le temps en criant: «Gong Goi! Gong Goi!».