Vidéo touchante d’un chien errant qui «chante» du Joe Dassin près du Baïkal

Lorsqu’un homme a commencé à jouer avec sa trompette les mélodies des célèbres chansons de Joe Dassin, un chien errant assis à côté de lui s’est soudainement mis à l’accompagner au chant. Des témoins ont filmé la scène, qui s’est déroulée non loin du lac Baïkal, et l’ont postée sur YouTube.

Alors que la chanson française est depuis longtemps prisée et aimée en Russie, les animaux russes semblent eux aussi partager cette passion!

Ainsi, un chien errant a été vu en train d'aboyer pour accompagner un homme jouant à la trompette des morceaux de Joe Dassin. La scène s'est déroulée dans la République de Bouriatie, qui borde la rive sud du lac Baïkal.

Dans le spot filmé par des témoins et posté sur YouTube, on peut voir le canin assis en face du musicien. Et lorsque l'homme joue «Et si tu n'existais pas» et «L'été indien», le chien semble reconnaître les chansons et chante avec lui.

Pendant toute la scène, l'animal ne bouge presque pas en tournant seulement la tête et en l'inclinant vers le haut, comme s'il comprenait le sens des chansons d'amour françaises.

Vers la fin du clip le musicien s'approche du chien et lui caresse la tête tandis que l'animal bouge sa queue en signe de contentement.