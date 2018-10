Le jour où Maradona a décliné l’invitation de Poutine

Invité du programme de la télévision argentine Podemos Hablar (Nous pouvons parler, en espagnol), l'avocat de Diego Maradona, Matias Morla, a raconté l'histoire de l'invitation du Président russe pendant la Coupe du Monde en Russie.

«On m'appelle du Kremlin et on me dit: "Poutine le [Diego Maradona, ndlr] verra demain à 9h30"».

Cependant, la réponse donnée par l'ex-capitaine de l'équipe argentine a brisé tous les protocoles. Celui-ci a dit qu'il n'irait nulle part.

«Je ne porte pas de costume le matin. Je n'irai pas», a-t-il averti son avocat.

Quand l'avocat est descendu pour transmettre les propos de Maradona aux représentants de Poutine, ceux-ci ont pensé qu'il blaguait.

En fin de compte, le Président russe et Maradona se sont rencontrés, mais pas le jour initialement prévu et… en soirée.

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch Don’t Cry For Me Argentina! La Fifa aurait rompu avec Maradona

Alors que Maradona flatte toujours Poutine en public, son avocat a révélé qui était le chef d'État favori de l'ancien joueur de football.

«Qui préfère-t-il? C'est Maduro. Si Maduro dit: "Viens demain à six heures du matin", il sera là. Quant à Poutine, il le respecte», a précisé l'avocat.

Le présidentrusse n'a pas été le seul leader mondial à subir les caprices de Maradona. Durant la même émission, Matias Morla a révélé que, lorsqu'ils sont allés au Vatican, Diego a quitté le Saint-Siège avant que le pape François ne les reçoive: Maradona n'a pas aimé le fait que le pape était occupé. Mais une fois encore, après cet événement imprévu, un nouveau rendez-vous a été convenu et Maradona a rencontré le dirigeant de l'Église catholique.

«Voici l'Argentin le plus important au Vatican», a-t-il été salué par le pape, grand fan de football.