Un taxi prend feu à Bangkok, le passager en tire son avantage (photos)

La police de Bangkok a été alertée sur la présence d'un feu dans le district de Pathumwan à 2 heures du matin et a fait appel aux pompiers et aux secours locaux, qui se sont rapidement rendus sur les lieux et ont découvert un taxi en feu, relate le portail d'actualités The Nation.

Les pompiers ont mis 15 minutes pour éteindre l'incendie survenu sur l'autouroute Ratchadamri 1 aux alentours de Bangkok.

Le conducteur, Sunthorn Kanyaboon, âgé de 50 ans, a confié aux journalistes avoir vu des flammes surgir du capot alors qu'il traversait le pont de Pratunam. Face au danger, celui-ci a rapidement franchi le pont pour se garer en urgence et appeler les secours.

Le conducteur a déploré que son passager se soit enfui sans même prendre la peine de payer le prix du trajet.

La cause de l'incendie reste à déterminer.