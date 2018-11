Une tempête teint le ciel en rouge et impressionne les Australiens (vidéo)

Selon un habitant de la ville de White Cliffs (sud-est de l'Australie) qui a réalisé la vidéo, il s'agissait de la plus grande tempête de sable qu'il ait jamais vue.



«Lorsque la tempête s'est calmée, absolument tout était recouvert de sable, même à l'intérieur des maisons. Au début de la tempête, le vent soufflait à une vitesse de plus de 100 km/h, endommageant la propriété privée. Mais on a eu de la chance de ne pas avoir subi de pertes beaucoup plus importantes», a indiqué l'auteur de la vidéo

Fréquentes dans les régions arides et semi-arides, les tempêtes de sable et de poussière sont généralement causées par des orages — ou de forts gradients de pression associés à des dépressions — qui accroissent la vitesse du vent sur une large zone. Ces vents violents soulèvent dans l'atmosphère de grandes quantités de sable et de poussière qui peuvent parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres.