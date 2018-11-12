64 tonnes d’un seul trait: il déplace des porte-grumes en battant des records de force

Ivan Savkine, un habitant du Primorié (région en Extrême-Orient russe), un homme très fort, a décidé de célébrer la Journée de l'unité nationale, fêtée en Russie le 4 novembre, en battant un record mondial.
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10 ноября в селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморский силач Иван Савкин установил сразу два рекорда: с первой попыти отбуксировал длинномер — лесовоз, марки "Ман",общей массой 45 тонн, т.е. на 7 тонн больше Мирового рекорда, но этого "Человеку-горе" оказалось мало. Отдохнув 15 минут Иван, настроился на более тяжелый груз — к длинномеру прицепили 19 тонный лесовоз — "Камаз", общая масса составила 64 тонны. При оглушительной поддержке многочисленных жителей и гостей села Владимиро-Александровское силач, под неофициальный гимн Приморского края "Нам здесь жить" сдвинул на метр 64 тонный автопоезд из двух лесовозов. Своё достижение Иван посвящает прошедшему празднику — Дню Народного Единства. Организатором выступления силача выступила Администрация Партизанского муниципального района@partizansky_rayon совместно с Общественной организацией "Боевое Братство" Спонсор: ТЕХЦЕНТР АВТОluxe С.ЕКАТЕРИНОВКА ТЕЛ:8(4236) 600-400 Партнёры: ЛОЖКА ПЛЮС@lozhkaplus.sfo (И.П.Бутузова Е.В.); Глава Городского округа Большой Камень Александр Андрюхин@andriukhin.aleksandr "Золотая Долина" — Сергей Клепацкий.@zdnews24
Ensuite, après un quart d'heure de pause, il a décidé de battre ce même record tout neuf en ajoutant au poids précédent un autre porte-grumes de 19 tonnes! La masse totale a donc constitué en 64 tonnes.
L'hercule russe a déplacé ce convoi automobile colossal sur un mètre.
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