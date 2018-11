La bloggeuse qui avait parlé à Poutine désignée comme la Russe la plus sexy de l’année

À part son activité principale de blogueuse, la belle russe est comédienne de stand up et mère de jumeaux — deux garçons, âgés de 11 ans. Natalia est divorcée de leur père depuis cinq ans. En ayant plus de 2.1 millions d'abonnés sur Instagram et plus de 340.000 autres sur YouTube, elle attire de plus en plus de fans par ses photos osées et son sens de l'humour. Natalia a reçu les voix de plus de 9.000 lecteurs du magazine et a fait la couverture du magazine au mois d'août.