En état d'ivresse, il achète un paon, un cochon nain et une salamandre

Quels sont les achats les plus bizarres que vous avez faits dans votre vie? Ce jeune Chinois, en état d’ivresse, ne voulait acheter que deux tenues lors de la journée annuelle des achats en ligne en Chine. Mais il a fini par acquérir un paon, un cochon nain et une salamandre.

Un étudiant chinois a partagé sur WeChat, l'analogue de WhatsApp en Chine, une capture d'écran des achats qu'il avait faits en état d'ivresse, lors de la Fête des célibataires, la journée annuelle des achats en ligne en Chine. Sa liste de courses comprenait un paon, un cochon nain et une salamandre, rapporte le South China Morning Post.

La publication WeChat du jeune homme a été partagée sur Weibo par l'utilisateur Puzhexu lundi, et a reçu près de 10.000 J'aime et commentaires.

«Aux premières heures de la journée, quand j'étais ivre, j'ai cliqué sur Taobao et j'ai commencé à faire des achats… Tout ce temps, je pensais n'avoir acheté que deux tenues», a-t-il écrit. «Je me suis soudainement rappelé de regarder la date de livraison de mes vêtements et j'ai réalisé que j'avais aussi acheté un cochon nain et un paon.»

Pendant un court instant, il a pensé à les garder car il avait déjà effectué le paiement mais plus tard il a renoncé à cette idée, car il possède déjà une chèvre, un chien, un porc-épic et un hamster.