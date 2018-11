Un «terroriste sauvage» bientôt élu maire d’un village aux USA?

Pendant des mois, dans un village de l'état américain du Wisconsin, un dindon sauvage a terrorisé les habitants et les automobilistes avec une série de diableries malicieuses. Plutôt que de continuer à le supporter, les résidents locaux ont proposé une solution radicale: le nommer maire!

Une créature sauvage a longtemps terrorisé un village américain… et c'était un dindon, rapporte Indy100.

L'oiseau, baptisé Smoke, a l'habitude de rôder par les routes et de poursuivre les écoliers du village d'Ashwaubenon, près de Green Bay.

Jusqu'à présent, le volatile a échappé à toutes les tentatives de capture de la part des autorités, qui espéraient le placer dans une réserve locale de protection de la faune.

Néanmoins, plutôt que de continuer à le combattre, les habitants de la ville ont voulu nommer Smoke maire ou, tout du moins, maire honoraire.

Désigné par le nom de Smoked Turkey — Mayor of Ashwaubenon, un groupe Facebook invite les habitants à partager des photos et des vidéos de l'agaçante volaille. D'une manière ironique mais affectueuse, les riverains démontrent un véritable souci pour Smoke et son bien-être, ils en font même une célébrité locale.

Alors que le groupe s'amuse en rendant hommage à Smoke, la police municipale a posté un avertissement sur Facebook, invitant les internautes à ne pas nourrir l'oiseau, sous peine de contravention.