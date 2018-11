Les véhicules les plus bizarres au monde sur le circuit de Nürburgring (vidéo)

Au mois de novembre, le circuit automobile allemand de Nürburgring, considéré par certains comme le meilleur au monde, a accueilli la réunion d'un grand nombre de voitures extraordinaires. Normalement, ce sont des Grand prix automobiles qui y ont lieu, mais cette fois, il s'est agi s'une véritable exception.

Sur la vidéo, postée sur YouTube le 20 novembre, on peut voir le défilé de voitures d'amateurs qui passaient sur le fameux circuit. Il faut dire que ce n'est pas souvent qu'on peut observer ce genre de véhicules sur un circuit professionnel.

Pour certaines personnes, la course automobile est un moyen de devenir riche et célèbre, pour d'autres, c'est une chance de satisfaire leur soif de vitesse, et pour d'autres encore, c'est une occasion de conduire sur la célèbre route à une vitesse de 10-15 km/h et de s'amuser un peu.

N'importe quel véhicule peut se conduire sur le circuit: voitures de sport et monospaces, petites voitures à deux portes et lourdes berlines «familiales», taxis repeints et élégantes rétro. Qui a dit que les limousines de huit mètres et les vieux minibus ne rêvaient pas eux aussi de participer à des courses automobiles?