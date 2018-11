Les restes d’une étrange créature marine laissent les internautes perplexes (photos)

Se promenant sur une plage de la ville néo-zélandaise de Christchurch, une femme a découvert une créature marine qui l'avait impressionnée par son apparence étrange, rapporte le quotidien The New Zealand Herald. Hanna Mary a découvert ce squelette lors du nettoyage de la plage après une tempête. Au départ, elle l'avait pris pour un sac en plastique mais après l'avoir examiné bien soigneusement, elle a compris qu'il s'agissait des restes d'un animal.

«J'ai d'abord pensé que c'était un extraterrestre et j'ai été plus que frappée», a-t-elle reconnu.

Sur les photos partagées sur Facebook, on voit un squelette avec une longue queue et deux nageoires sur les côtés, munies de griffes. Dans la gueule de cette créature on retrouve des dents pointues.

Intrigués, les internautes ont commencé à avancer leurs hypothèses. Selon eux, ces restes pourraient appartenir à une raie. Cependant certains internautes ont supposé qu'il s'agissait d'un pingouin ou même d'un «extraterrestre».

D'après l'ichtyologiste Malcolm Francis du National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), ces restes appartiendraient à une raie mâle de l'espèce Dipturus nasutus. Ces poissons mesurent moins d'un mètre et résident dans les eaux tempérées de l'océan Indien et de l'océan Pacifique.

Pour l'Union internationale pour la conservation de la nature, cet animal est classé «en voie de disparition».