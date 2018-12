Et voici la femme la plus belle de l’Univers (photos)

La représentante des Philippines Catriona Elisa Gray a remporté le concours Miss Univers 2018 et a ainsi obtenu le droit d'être considérée comme la plus belle femme de l'année. Elle a reçu sa couronne en diamant lors de la finale du concours de beauté qui s'est déroulé le 17 décembre à Bangkok, la capitale thaïlandaise.

Catriona Elisa Gray, 24 ans, s'occupe des questions liées à la lutte contre le VIH et le SIDA dans l'organisation Love Yourself et travaille en tant que bénévole dans l'organisation à but non lucratif Young Focus.

Miss Universe 2018 is… PHILIPPINES! pic.twitter.com/r2BkN8JpXh — Miss Universe (@MissUniverse) December 17, 2018

La nouvelle Miss Univers, à moitié philippine et à moitié australienne, est la quatrième Philippine à remporter le titre de Miss Univers et la deuxième en trois ans.

La candidate du Venezuela, Sthefany Gutiérrez, 19 ans, est arrivée à la deuxième place du concours de Miss Univers 2018. Miss Afrique du Sud, Tamaryn Green, 24 ans, ferme le top trois des finalistes.

👑 [Reine de Beauté] 👑: La nature Corse et ses montagnes sont bien représentées, notre missile de Beauté est à Bangkok pour l'élection de Miss Universe le 16 décembre. #EvaColas #Missuniverse #2018 #corsica #aircorsica #corse #67thmissuniverse pic.twitter.com/JnHEr2W6rP — Air Corsica (@aircorsica) December 9, 2018

La représentante de la France Eva Colas ne s'est pas qualifiée à la sélection des 20 dernières candidates et a été éliminée du concours.