Des arbres «pleurent» aux États-Unis suite à des changements climatiques (vidéo)

Le terme «saule pleureur» prend tout son sens dans cette vidéo tournée aux États-Unis puis diffusée sur YouTube.



En règle générale, la résine qui suinte d'une entaille faite dans l'écorce des arbres leur permet de former une barrière naturelle contre les agents pathogènes, mais, dans ce cas, il s'agit du résultat d'un brusque changement de température. Ici, c'est bien de l'eau, et non pas de la résine, qui ruisselle sous une fine couche de glace recouvrant le tronc.

Le même phénomène a été observé par des internautes dans d'autres endroits des États-Unis.

Les USA souffrent de plus en plus des bouleversements liés au dérèglement climatique, responsable à la fois de la multiplication des ouragans dévastateurs dans le golfe du Mexique et des incendies géants qui déciment les forêts et font des milliers de victimes chaque année, notamment en Californie.