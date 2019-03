Un nuage vivant, fait d'oiseaux, apparaît dans le ciel britannique (vidéo)

La Britannique qui se reposait sur la plage de sa ville natale de Brighton, a été émerveillée par une volée d'étourneaux qui dansaient au coucher du soleil, comme on peut le voir dans une vidéo qu'elle a diffusée sur Instagram.

«Je pourrais rester assise et admirer le spectacle pendant des heures», a commenté l'autrice de la vidéo en légende de la séquence.

Dans la vidéo, les étourneaux réalisent des figures différentes ce qui laisse imaginer que cette nuée forme un seul et même organisme vivant qui s'amuse à danser au-dessus de la mer.

Ce phénomène appelé «murmuration» en anglais est généralement observé juste avant le crépuscule, alors que les oiseaux cherchent un endroit où se percher durant la nuit. Car ce qui apparaît si extraordinaire est en réalité une vraie question de survie pour les étourneaux. C'est une sorte de bataille épique censée déterminer quels oiseaux de l'essaim survivront et lesquels seront la cible des prédateurs. Ceux qui paraissent isolés ou ne suivent pas le groupe sont bien plus vulnérables. Chaque étourneau s'applique donc à voler le plus proche possible de ses voisins en copiant exactement leur vitesse et leur direction. C'est de cette synchronisation voulue que les minuscules déviations qu'effectuent les oiseaux sont magnifiées et agrandies, créant une nuée tourbillonnante et virevoltante.