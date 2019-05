Une tempête a mis à découvert les fonds marins gallois cachant une forêt préhistorique

Au cours d’une énorme tempête qui a frappé le Pays de Galles, la mer s’est reculée beaucoup plus loin que d’ordinaire, révélant une forêt préhistorique ensablée depuis 4.500 ans, près des villages de Borth et d’Ynyslas dans le comté de Ceredigion.

Une forêt préhistorique, dissimulée sous le sable et l'eau depuis 4.500 ans, s'est soudainement dévoilée lorsqu'un ex-ouragan a frappé les côtes du Pays de Galles, informe la BBC.

Sous la force des vents violents, la mer a reculé, exposant le sable, sous lequel se cachaient les arbres. Puis, le vent a érodé aussi les sédiments. Les arbres fossilisés se trouvent entre les villages de Borth et d'Ynyslas, dans le comté de Ceredigion.

Il existe une légende locale racontant qu'une civilisation installée dans cette région a été anéantie par l'eau et a ainsi été baptisée «le Royaume englouti» (Cantre'r Gwaelod en gallois).

Il est considéré que ce territoire, où la forêt préhistorique est apparue, était autrefois une terre fertile, avec des villages protégés contre les inondations par des écluses et des digues. Selon les légendes auxquelles la BBC se réfère, la zone s'est néanmoins retrouvée inondée plus d'une fois lors de fortes tempêtes. Ainsi, au VIe siècle 16 villages auraient été submergés et des centaines de personnes auraient trouvé la mort durant ces inondations.