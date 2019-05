Une photo d’un spécimen rarissime de panda a été prise en pleine nature en Chine (photo)

Cette photo extraordinaire d'un panda entièrement blanc a été prise dans la réserve naturelle nationale de Wolong dans la province chinoise du Sichuan, selon les autorités du parc, citées par le quotidien local South China Morning Post.

Rare albino panda caught on camera in China: State media https://t.co/r70057kbWV pic.twitter.com/NfoxDKQs2Q — CNA (@ChannelNewsAsia) May 26, 2019​

Un spécimen rare a été espionné par une caméra infrarouge mi-avril, en pleine nature. Les pandas albinos sont exceptionnels parmi leurs congénères sauvages. L'animal figurant sur les photos n'a aucune tache noire sur le corps et ses yeux sont de couleur rouge.

Li Sheng, chercheur à l'Université de Pékin, affirme que, d'après les photos, cet ursidé doit avoir entre un et deux ans.

«Le panda avait l'air fort et ses pas étaient stables, signe que la mutation génétique n'a peut-être pas beaucoup perturbé sa vie», souligne-t-il, cité par la presse locale.

D'après lui, les pandas albinos sont une proie plus facile pour les prédateurs car ils sont plus visibles dans la nature et, de ce fait, plus vulnérables.