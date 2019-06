Un pénis géant tondu dans un pré pour accueillir Donald Trump au Royaume-Uni (photo)

Un lycéen de la ville britannique de Bishop's Stortford a laissé un message sans ambiguïté à Donald Trump sur un champ près de son aéroport d’arrivée. Il se décline en images, celle d’un pénis géant accompagné des mots «Oi Trump», et celle d’un ours polaire légendé de la phrase «le changement climatique est réel».

Un lycéen britannique, de la ville voisine de l’aéroport londonien où Donald Trump a atterri lundi 3 juin pour sa visite d’État, a passé son week-end à élaborer un message sur le changement climatique à destination du Président des États-Unis.

À l’aide d’une tondeuse, ce jeune homme a réalisé des tableaux visibles depuis le ciel dans les champs près de sa maison. Le plus osé est un pénis géant accompagné des mots «Oi Trump». Le pré suivant est moins provoquant: on y voit un ours polaire flanqué du message «Climate Change is Real» («le changement climatique est réel»).

D’après le journal régional Bishop's Stortford Independent, le lycéen a agi avec l’approbation complète de sa mère et son beau-père. De plus, l’édition le qualifie d’élève modèle en art, conception de produits et commerce.

Donald Trump est connu pour rejeter les conclusions scientifiques sur le changement climatique. En juin 2017, il a quitté l’Accord de Paris sur le climat.