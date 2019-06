Armé d’un avocat noir, un ex-détenu israélien braque deux banques

Un habitant du sud d'Israël âgé de 47 ans a pu voler le mois dernier 28.000 shekels (environ 6.900 euros) dans deux banques à Beersheba à l'aide d'un simple avocat, rapporte The Times of Israel. Interpellé par la police, il fait désormais face à des accusations de vol qualifié.

L'homme résidant dans un village bédouin est entré dans une succursale de la Banque postale au centre commercial Big Beersheba à la mi-mai et a remis à la caissière une note mal orthographiée exigeant qu'elle remette l'argent à son guichet.

Lorsque la caissière a semblé hésiter, le voleur lui a dit: «Mettez rapidement l'argent dans le sac ou je jetterai cette grenade.» C’est alors que l’attention de la victime a été attirée par l’objet rond et noir qu’il tenait dans la main droite et qu’il qualifiait de grenade, mais qui s’est avéré plus tard être un avocat qu’il avait peint en noir. Le voleur est sorti de la succursale bancaire ce jour-là avec plus de 16.000 shekels (environ 3.900 euros) en espèces.

Cinq jours plus tard, le même homme est entré dans une autre succursale de la Banque postale dans la zone commerçante d'Oren Center, a de nouveau brandi un avocat noir perçu comme dangereux et a menacé de faire sauter les lieux. Il a quitté la banque avec 12.000 shekels (3.000 euros) en espèces.

Les caméras de sécurité intégrées donnaient peu d’indices sur l’identité de cet homme, qui prenait soin, durant les deux vols, de porter des couvre-chefs qui cachaient son visage, ainsi que des lunettes de soleil et même, à une occasion, un cache-œil.

Cependant, la police a su localiser son téléphone portable pendant les vols et a suivi plusieurs pistes avant de retrouver le suspect, qui s'est avéré avoir un casier judiciaire bien rempli, y compris une peine d'emprisonnement de trois ans pour vol qualifié.