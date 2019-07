Un chanceux survit aux chutes du Niagara après être tombé de 57 mètres de hauteur

Un homme qui s'était volontairement laissé emporter par les chutes du Niagara a été retrouvé assis sur un rocher quasiment sain et sauf. Il avait chuté de plus de 50 mètres.

Un homme s'est jeté dans les chutes du Niagara, du côté canadien de la rivière homonyme, et a survécu à une descente abrupte d'environ 57 mètres de hauteur, relatent les médias en citant un communiqué de la police canadienne diffusé le 10 juillet.

La police des parcs du Niagara avait reçu un appel la veille. Des témoins signalaient un «homme en crise». À l'arrivée des policiers en amont des chutes, la personne concernée était en train d'escalader les barrières de protection avant de se laisser emporter par les eaux.

Un peu plus tard, il a été retrouvé plus de 50 mètres plus bas, assis sur un rocher «avec des blessures sans risque pour sa survie», et a été transféré à l'hôpital.

Son identité n'a pas été divulguée. C'est la deuxième personne seulement à survivre sans protection à une chute à cet endroit après un Américain, qui avait tenté de se suicider en 2003, selon la chaîne canadienne CBC.

Les courants au-dessus des chutes atteignent une vitesse maximale d’environ 40 km/h, selon les parcs du Niagara. On estime que 168.000 mètres cubes d'eau passent chaque minute avant de s'effondrer d’une hauteur d’environ 57 mètres.