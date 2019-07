Une illusion d'optique portant sur les couleurs perturbe de nombreux internautes

Est-ce une photo en noir et blanc ou en couleur? Des internautes se donnent du mal alors que la réponse est simple: l’illusion d’optique repose sur la différence entre la vision centrale et la vision périphérique.

Ce samedi 27 juillet, un utilisateur de Reddit a publié une photo présentant une illusion d’optique, un véritable casse-tête pour certains internautes. Massivement partagée sur les réseaux sociaux, cette photo de filles autour d’une tortue joue avec les photorécepteurs de la rétine, entre la vision centrale et la vision périphérique.

«Cette photo en réalité est en noir et blanc. Seules les lignes sont en couleur», a indiqué dans la légende l’auteur de la publication. La photo a toutefois provoqué de vives discussions dans les commentaires. Pour la plupart des utilisateurs, la photo est en couleur, alors que quelques-uns indiquent la voir monochrome mais couverte de lignes rouges, bleues, jaunes et vertes. Pour d’autres, l’image est colorée uniquement de loin ou sous un certain angle.

Un utilisateur, sous le pseudo Jenckydoodle, affirme être opticien et a essayé d’éclaircir la situation. Il a expliqué que cet effet découlait de la différence entre la vision centrale et la vision périphérique . Les photorécepteurs de la vision centrale perçoivent bien les détails et les couleurs tandis que ceux de la vision périphérique sont plus actifs dans l’obscurité, c’est pourquoi les couleurs s’imbriquent lorsqu’on observe l’image de loin. En y regardant de plus près, il est possible de voir les rayures colorées apparaître sur la photo.