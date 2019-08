Un requin-nourrice a attaqué un plongeur qui filmait les fonds marins - vidéo

Dans la baie de Majo aux États-Unis (sur le côte Pacifique, dans le sud de l’État de Washington) un plongeur a fait l’objet d’une attaque de requin-nourrice alors qu’il suivait une tortue à 200 mètres du rivage.

Dès que le plongeur a remarqué le requin-nourrice qui s’approchait lentement, il s’est mis à nager vers le rivage mais, en vain, le squale l’a rattrapé. Alors il a décidé d’utiliser sa caméra GoPro pour frapper l’animal à la tête et de lui donner des coups de pied pour tenter de le faire fuir.

Sa caméra a enregistré le moment de l’attaque.

Apparemment dissuadé par le plongeur, le requin a déguerpi.

«Je sais que les requins-nourrices sont généralement amicaux et ne dérangent pas les nageurs… Nous avons nagé près de beaucoup d'entre eux et tous nous ont ignorés et ont continué à nager, mais pas celui-ci.», a expliqué plus tard Dan Aquino.

Bien que les requins-nourrices, qui peuvent atteindre jusqu’à quatre mètres de long, soient connus pour leur nature docile et sédentaire, ils se classent au quatrième rang des attaques documentées sur l’Homme.