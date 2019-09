Un petit ours se précipite à l’aide d’un autre ourson bloqué dans une poubelle – vidéo

Un petit ours resté bloqué dans un conteneur poubelle, aux États-Unis, a été sauvé par les adjoints du shérif après que sa mère et son ourson ont essayé de le libérer sans réussir, selon une vidéo de caméra de surveillance.

Un ourson et sa mère sont venus à l’aide d’un autre membre de la fratrie, alors qu’il s’est retrouvé bloqué dans la nuit dans un conteneur poubelle, selon une vidéo de caméra de surveillance. Les faits se sont déroulés dans le comté californien de Placer.

Sur la séquence, un petit ourson essaye d’atteindre le sommet du conteneur. D’abord, il tente de monter sur la poubelle lui-même. Ne réussissant pas, il monte sur sa mère pour gagner en hauteur, toutefois cela n’a pas suffi pour ouvrir la poubelle et libérer l’autre membre de la fratrie.

Quand les forces de l’ordre sont arrivées, les ours ont fui la scène, mais ils sont toujours visibles au loin. Par la suite, la vidéo montre les adjoints du shérif s’approcher prudemment de la poubelle, ils l’ouvrent et y installent à l’intérieur un escabeau avant de se reculer pour ne pas faire peur aux animaux.

Après quelques instants, on voit le petit ourson bloqué dans la poubelle qui monte l’escabeau et, après plusieurs tentatives de sauter sur le sol, il réussit enfin et court en direction de sa mère et de l’outre ourson restés cachés pendant le sauvetage.