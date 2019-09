Belle échappée: un python avale un varan d’1,2 m, ce dernier en ressort vivant – vidéo

Un grand python a avalé un varan dans la cuisine d’une maison à Bangkok. Mais ce dernier est parvenu à s’échapper des entrailles du prédateur, écrit le Daily Mail. Toute la scène a été prise en vidéo.

Selon l’auteure de cette séquence à laquelle se réfère le Daily Mail, des bruits de lutte se sont fait entendre dans sa maison ce qui l’a conduit à aller inspecter sa cuisine. Elle y a aperçu un python au ventre gonflé et a appelé les secours.

Il s’est avéré que le serpent avait mangé un varan mesurant environ 1,2 mètre.

Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, seul le bout de la queue du lézard surgissait encore de la bouche du serpent. Ce dernier a tenté de s’enfuir, mais les sauveteurs l'ont attrapé.

Le lézard s’échappe

Soudainement, le serpent a ouvert la bouche et le lézard en est sorti. Il était entièrement recouvert de mucus noir et était inconscient.

Comme l’ont raconté des témoins de l’incident auxquels se réfère le Daily Mail, le lézard a par la suite commencé à se déplacer dans le domicile.

Les secouristes ont attrapé les deux reptiles et les ont emmenés avec eux. Avant de les relâcher, ils ont vérifié que le varan et le python étaient bel et bien sains et saufs.