Ce chien s’amuse à imiter des danseurs de breakdance – vidéo

Des habitants de la ville bulgare de Varna ont été témoins d’une scène curieuse où un chien était en train d’imiter des danseurs de breakdance dans la rue.

Sur les séquences prises il y a deux ans mais relayées sur YouTube le 15 septembre, l’animal se joint à des danseurs de breakdance et tourne comme les humains.

«Tout en me promenant dans un magnifique parc, je me suis arrêté pour voir les breakdancers. Ils dansent ici depuis plusieurs années. Les chiens de rue sont généralement très sympathiques et communicatifs. Celui-ci voulait juste plus d'attention, alors il a commencé à danser tout seul», est-il indiqué dans la légende accompagnant la vidéo.