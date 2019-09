Un requin dévore un poisson venimeux en l’arrachant de la lance d’un plongeur – vidéo

Un groupe de requins a été filmé à l’aide d’une caméra installée sur un plongeur expérimenté qui les a attirés après avoir attrapé un poisson-lion grâce à une lance. La scène a eu lieu fin août au large de l’île Eleuthera, située dans l’archipel des Bahamas.

Sur la vidéo publiée sur YouTube par le plongeur, il est possible de voir ce dernier percer de sa lance un poisson-lion, espèce venimeuse. À peine deux ou trois mètres plus loin, un requin affamé s’approche subitement de lui et arrache le poisson, l’engloutissant d’un seul coup et rejoignant d’autres squales.

En commentaire, le plongeur a sommé les internautes de ne pas reproduire son expérience, puisqu’il lui avait fallu des heures d’entraînement «avant d’établir une relation pareille avec eux [les requins, ndlr]».

«Je peux faire de la plongée / plongée libre et faire de la plongée avec un masque entouré d’eux et ils s’en fichent tout simplement de moi, mais si on entre dans l'eau avec une lance, ils reconnaissent instantanément un OBJET. Ils associent donc l'objet à la nourriture, mais pas avec le plongeur», a-t-il expliqué.